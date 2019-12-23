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عالم

بولتون: الإدارة الأمريكية تخادع في الضغط على كوريا الشمالية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:57 م
جون بولتون،
جون بولتون،
أ ش أ
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن الإدارة الأمريكية تخادع فيما يخص مسألة الضغط الذي تشكله على كوريا الشمالية في سبيل إيقاف برنامجها النووي، في أكثر انتقاد مباشر يوجهه حتى الآن لسياسة ترامب الخارجية.

واتهم بولتون، في تصريحات خاصة لموقع (أكسيوس) الأمريكي، اليوم الإثنين، ترامب باستخدامه "سياسة خطابية" تجاه كوريا الشمالية، بدلًا من وضع خطة جادة تمكنه من إيقاف بيونج يانج عن تنفيذ برنامجها النووي.. مضيفًا: "فكرة أننا نمارس أقصى درجات الضغط على الشمال غير صحيحة، للأسف".

وأوضح أن واشنطن قطعت الآن ما يقرب من السنوات دون إحراز أي تقدم ملموس في حث كوريا الشمالية على اتخاذ قرار استراتيجي بشأن تجميد برنامجها النووي.

وأعرب بولتون عن شكوكه في العهود، التي قطعتها إدارة ترامب على نفسها، بشأن إيقاف مخططات الشمال في سعيها نحو تطوير أسلحتها النووية، التي من شأنها أن تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفاءها، زاعمًا أنها "لا تعني ذلك حقًا".

وكان بولتون قد دعا إلى تغيير السياسة التي تتبعها واشنطن تجاه بيونج يانج، لكنه تعرض لانتقاد من جانب وزارة الخارجية الأمريكية، كما وصفه أحد مسئولي الإدارة الأمريكية بأنه شخص "يميل إلى الحرب".

يُشار إلى أن الرئيس ترامب أكد سابقًا أنه لم يعد هناك أي تهديد نووي تشكله كوريا الشمالية ضد بلاده، وذلك في أعقاب القمة التي عقدها مع كيم في سنغافورة العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك، فإن المفاوضات النووية قد توقفت بين البلدين، ويرى محللون أن بيونج يانج ما زالت تطور من إمكاناتها النووية.

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