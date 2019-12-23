أول تعليق من نجل خاشقجي بعد أحكام القضاء السعودي

رحب صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالأحكام الصادرة من النيابة العامة السعودية بحق المتورطين في مقتل شقيقه، مؤكدًا ثقته الكاملة في قضاء المملكة.



وكتب نجل خاشقجي، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة".



وأضاف قائلًا: "اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي.. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكل مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة.. الحمد لله والشكر له".



وأعلنت النيابة العامة السعودية، انتهاء التحقيقات في مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ مشيرة إلى أنه تم توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصًا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وقضت "جزائية الرياض" بقتل 5 قصاصين وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عامًا.



وقالت النيابة العامة بالمملكة، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، حول نتائج التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، إنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في قضية خاشقجي؛ إذ عقدت المحكمة 9 جلسات في القضية وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.



وأضافت أن ممثلين من أسرة خاشقجي؛ ومن تركيا، حضروا جلسات القضية، فيما أثبت القنصل السعودي وجوده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.



وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي، وتم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بالقضية؛ كما تم التحقيق مع مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني؛ ولم توجه إليه تهم، فيما تم الإفراج عن المتهم أحمد عسيري، بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه.



وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.