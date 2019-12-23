-
الإثنين 23 ديسمبر 2019 الموافق 26 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفيرنا بالبحرين: العلاقات مع المنامة فريدة ونابعة من تبادل الثقة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:55 م
السفير المصري لدى
السفير المصري لدى مملكة البحرين ياسر شعبان
أ ش أ
طباعة
قال السفير المصري لدى مملكة البحرين ياسر شعبان، اليوم الإثنين، إن خصوصية العلاقات بين مملكة البحرين ومصر نابعة من تبادل الثقة والمحبة والاحترام وتعكسها دائما المواقف الداعمة والمساندة المتبادلة بين البلدين الشقيقين، وتؤكدها الزيارات الرسمية الرفيعة المتكررة التي تصب في صالح بلديهما، وتضيف كثيرًا للعمل العربي والإقليمي المشترك.

وأوضح السفير المصري، في أول حوار لوكالة أنباء البحرين "بنا" بعد تسليم أوراق اعتماده، أن متانة هذه العلاقات من الصعب جدا اختزالها أو قصرها على مجالات دون غيرها، حيث إن فضاء الأخوة والشراكة الثنائية رحبٌ وما زال يتسع لمزيد من التعاون اللامحدود على كافة الأصعدة، لاسيما الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية والإعلامية والرياضية والتعليمية، وهذا ما سيعكف على تطويره والدفع به خلال فترة عمله الدبلوماسي المقبلة.

وأوضح السفير المصري، أن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري يعد من الركائز المهمة التي ترفد عصب هذه العلاقات الأخوية الناجحة، حيث حظي ميزان التبادل التجاري بين البلدين بنمو كبير في السنوات الأخيرة بلغ ما يقارب الـ 300 مليون دولار، تركزت في الصادرات الغذائية والزراعية والخدمات إلى جانب الصادرات البحرينية التي يأتي على رأسها تصدير الألمنيوم الذي يعد الأجود على مستوى العالم.

وأشار إلى أن ارتفاع حجم الاستثمار المتبادل يبشر بالخير ويرفع من القيمة المضافة، بما يخدم المشروعات الاقتصادية التي تعود بالنفع المباشر على شعبي البلدين خاصة أن السوق البحرينية سوق واعدة ومؤهلة لأن تكون نقطة إقليمية ودولية للتجارة والتصدير.

وفيما يخص التنسيق وتوحيد الجهود الإعلامية بين البلدين لمواجهة التحديات التي أفرزتها وسائل الإعلام الجديدة وجه السفير التحية والتقدير؛ لما تشهده مملكة البحرين من حريات وتعددية إعلامية مسئولة كفلها القانون والدستور البحريني وميثاق العمل الوطني.

وفي ختام حديثه أكد السفير ياسر شعبان، أن مصر لا ولن تنسى أبدا الوقفات المشرفة والداعمة والمخلصة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للشأن المصري وحرصه على الوقوف إلى جانب مصر قيادة وشعبًا، وذلك ليس بمستغرب عليه وهو ما انعكس جليًا على ما تلقاه الجالية المصرية من رعاية وتقديم لها كافة الدعم والتسهيلات، متمنيًا للمملكة وشعبها الكريم مزيدًا من النمو والرفعة والازدهار.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء.. والقاهرة 20 درجة

منذ حوالي 16 ساعة

فيديو.. حقيقة تعاقد الزمالك مع وليد أزارو مهاجم الأهلى

منذ حوالي 21 ساعة

نائبة تطلق الخرطوش من البلكونة:"إحنا اللي بنشرّع القانون"

منذ حوالي 22 ساعة

الباز يكشف أسباب عدم تغيير وزراء الصحة والتعليم والأوقاف

الصور

image description

محافظ أسيوط: الدولة تبذل أقصى جهدها نحو تنمية الصعيد

image description

محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا من المنطقة الأزهرية لتهنئته بتوليه منصبه

image description

مفتى الجمهورية من جامعة بنى سويف: التعليم هو أساس البنيان

image description

بالصور التفاصيل الكاملة لزيارة ديمى روز للأقصر

image description

السياح فى الأهرامات

الأكثر قراءة

إحالة محامي أحد المتهمين في قضية "شهيد الشهامة" للتأديب

بعد هتافه "يحيا العدل".. محامي المتهم الرابع يوجه رسالة لوالد محمود البنا

بعد الحكم بحبسها.. شادى محمد يتقدم بطلب لمنع زوجته من السفر

أحمد عز يكشف مفاجأة في بداية حياته الفنية

أيام زمان

سر محاولة انتحار نجلاء فتحي.. وكيف أنقذها عبد الحليم حافظ؟

مديحة كامل توفيت في اليوم الذي تمنته بالضبط.. فما قصة «الموت المنتظر»؟

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

نجم الساعة

سر محاولة انتحار نجلاء فتحي.. وكيف أنقذها عبد الحليم حافظ؟

الصحة

دراسة تكشف مخاطر تناول حلاوة السميد

معامل المختبر فى مصر تضيف شهادة الاعتماد الأمريكى CAP إلى سلسلة إنجازاتها الطبية

دراسة تكشف "عاملا جديدا" مسببا للإصابة بالسكري

إعطاء الرضّع المضادات الحيوية يزيد من الإصابة بالحساسية

الرئيس نيوز

قرار جمهوري بتعديل بعض احكام قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

أول تعليق من نجل خاشقجي بعد أحكام النيابة السعودية

"السيسي" يوجه بالاستمرار في تنفيذ إستراتيجية تحديث منظومة النقل

السيسي يوجه بإعادة تأهيل جميع قصور الثقافة على مستوى الجمهورية

منوعات

48 شاعرًا عربيًا يتنافسون في الدورة 9 من "شاعر المليون"

محكمة أفريقية تقضي بالسماح للطالبات الحوامل بالعودة للدراسة

إصابة 9 ملايين حول العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على لبن الصويا البديل الأمثل لمرضى حساسية الألبان

كشكول

"شوقي" يعد بتزويد "جنوب سيناء" بـ7 فصول ذكية

استجابة لأولياء الأمور.. محافظ أسيوط:السبت أجازة رسمية بالمدارس

"التعليم" تحتفل بالسحب الثاني على دفاتر التوفير للأطفال والشباب

رسائل "النيابة العامة" في قضية شهيد الشهامة لأولياء الأمور

إسلام سياسي

الأمم المتحدة تترجم وثيقة إبادة داعش للإيزيديين رسميا

داعش يستهدف الحقول النفطية في العراق

الإخوان يحذرون أنصارهم من المشاركة في برنامج سليم عزوز

"الطريقة الهاشمية" تخطف أنظار المشاركين في مولد الحسين..وأبو هاشم يعلنها المولد حدث عالمى وفريد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يختبئ بين الأشجار و«ينشن» بدم بارد
د.أحمد الخميسى
لماذا يقال لـ«إسماعيل» يا أبوالسباع؟
ماجد حبته
لو لم يكن «القتيل» قطريًا!
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
المزيد

الثقافة

في ليلة تضامنية.. هشام قنديل يشتري جزءًا من إصدارات رفعت سلام

ثقافة المنيا تحتفل بأعياد الميلاد المجيد (صور)

الأحد.. حفل مناقشة وتوقيع رواية "دعوة فرح" بدار العين

"ثقافة القاهرة" تناقش مؤلفات جبران خليل جبران

صفحتنا ع الفيس بوك