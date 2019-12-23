سفيرنا بالبحرين: العلاقات مع المنامة فريدة ونابعة من تبادل الثقة

قال السفير المصري لدى مملكة البحرين ياسر شعبان، اليوم الإثنين، إن خصوصية العلاقات بين مملكة البحرين ومصر نابعة من تبادل الثقة والمحبة والاحترام وتعكسها دائما المواقف الداعمة والمساندة المتبادلة بين البلدين الشقيقين، وتؤكدها الزيارات الرسمية الرفيعة المتكررة التي تصب في صالح بلديهما، وتضيف كثيرًا للعمل العربي والإقليمي المشترك.



وأوضح السفير المصري، في أول حوار لوكالة أنباء البحرين "بنا" بعد تسليم أوراق اعتماده، أن متانة هذه العلاقات من الصعب جدا اختزالها أو قصرها على مجالات دون غيرها، حيث إن فضاء الأخوة والشراكة الثنائية رحبٌ وما زال يتسع لمزيد من التعاون اللامحدود على كافة الأصعدة، لاسيما الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية والإعلامية والرياضية والتعليمية، وهذا ما سيعكف على تطويره والدفع به خلال فترة عمله الدبلوماسي المقبلة.



وأوضح السفير المصري، أن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري يعد من الركائز المهمة التي ترفد عصب هذه العلاقات الأخوية الناجحة، حيث حظي ميزان التبادل التجاري بين البلدين بنمو كبير في السنوات الأخيرة بلغ ما يقارب الـ 300 مليون دولار، تركزت في الصادرات الغذائية والزراعية والخدمات إلى جانب الصادرات البحرينية التي يأتي على رأسها تصدير الألمنيوم الذي يعد الأجود على مستوى العالم.



وأشار إلى أن ارتفاع حجم الاستثمار المتبادل يبشر بالخير ويرفع من القيمة المضافة، بما يخدم المشروعات الاقتصادية التي تعود بالنفع المباشر على شعبي البلدين خاصة أن السوق البحرينية سوق واعدة ومؤهلة لأن تكون نقطة إقليمية ودولية للتجارة والتصدير.



وفيما يخص التنسيق وتوحيد الجهود الإعلامية بين البلدين لمواجهة التحديات التي أفرزتها وسائل الإعلام الجديدة وجه السفير التحية والتقدير؛ لما تشهده مملكة البحرين من حريات وتعددية إعلامية مسئولة كفلها القانون والدستور البحريني وميثاق العمل الوطني.



وفي ختام حديثه أكد السفير ياسر شعبان، أن مصر لا ولن تنسى أبدا الوقفات المشرفة والداعمة والمخلصة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للشأن المصري وحرصه على الوقوف إلى جانب مصر قيادة وشعبًا، وذلك ليس بمستغرب عليه وهو ما انعكس جليًا على ما تلقاه الجالية المصرية من رعاية وتقديم لها كافة الدعم والتسهيلات، متمنيًا للمملكة وشعبها الكريم مزيدًا من النمو والرفعة والازدهار.