‎ختام فعاليات مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" في بورسعيد

اختتمت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، فعاليات البرنامج الأول لمبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بقاعة المجلس التنفيذي للمحافظة، بعد أن استمرت 3 أيام. وتضمن البرنامج الأول للمبادرة المخاطر والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية بمشاركة 354 عاملا يمثلون 53 شركة كثيفة العمالة بقطاعات مختلفة، على أن يبدأ البرنامج الثاني من المبادرة غدا الثلاثاء، ويستمر لمدة 3 أيام أيضا.



كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد افتتحا السبت الماضي، مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بالمركز الثقافي بحي الشرق في بورسعيد، بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية، لرفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية.



تهدف المبادرة إلى التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال في أقل وقت، في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.‎