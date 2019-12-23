رفع حالة الاستعداد القتالي بقاعدة الوطية الجوية في ليبيا

رفعت غرفة عمليات قاعدة الوطية الجوية جنوب غرب طرابلس، اليوم، حالة الاستعداد القتالي القصوى داخلها، مطالبة جميع الضباط وضباط الصف والطيارين بالالتحاق فورًا بالقاعدة.



يأتي ذلك ضمن الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.



وأكدت قاعدة الوطية التي تخضع للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، أنها في انتظار الأوامر والتعليمات، بعد أن طلبت من جميع الطيارين الالتحاق بالقاعدة فورًا ورفع إعلان حالة الاستنفار القصوى، مشيرة إلى أن ما يفصلها عن انتهاء المهلة الأخيرة لمليشيات مصراتة إلا ساعات.



وللقاعدة الوطية الجوية، دور مهم في تنفيذ الغارات الجوية على مواقع مليشيات حكومة الوفاق منذ انطلاق معركة تحرير طرابلس، لموقعها الجغرافي الواقع بغرب البلاد.



ونفذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني اليوم الإثنين طلعات استطلاع جوي فوق المنطقة الممتدة من سرت شرقًا إلى زوارة غربًا.