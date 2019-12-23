محمد عز يدخل عالم "مزيكا" العام المقبل

يستعد الفنان محمد عز لتجربة جديدة يخوضها لأول مرة في عالم الغناء بشكل رسمي، وبعيدًا عن عالم التمثيل، وذلك بعد تعاقده مع شركة مزيكا.



وكشف "عز" عن تعاقده من خلال صورة له نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" ليعلن من خلالها عن مفاجأته لعام 2020 المقبل، وعلق عليها قائلًا: "قريبًا إن شاء الله خير مهم جدا ونقلة مهمة فيما يخص الغنا، توكلت على الله، كرمك يارب وتوفيقك".



كان الممثل الشاب محمد عز طرح أغنية بعنوان "شبعان دلع"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" خلال الفترة الماضية، "شبعان دلع" كلمات إسلام القباري، وألحان شريف حمدان، وتوزيع باسم منير، وهندسة صوتية محمد جودة.



يذكر أن آخر أعمال محمد عز رمضان الماضي كان من خلال مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، دنيا عبدالعزيز، ومسلسل لآخر نفس، بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، احمد العوضي.



وآخر مشاركات "عز" في مسرحية "حمام الست"، الذي تشارك بطولته مع النجمة ندى بسيونى، هاجر الشرنوبى، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية.