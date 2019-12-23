وزير الدفاع اللبناني يدعو المجتمع الدولي لمنع الانتهاكات الإسرائيلية

استنكر وزير الدفاع اللبناني، إلياس بوصعب، الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، الليلة الماضية، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لمنع هذه الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية، وتقدير مدى خطورتها.



وقال وزير الدفاع اللبناني، في تصريح اليوم، إنه اطلع على تقرير الجيش اللبناني في شأن الخروقات الإسرائيلية "العدوانية"، واستهدافها سوريا من خلال المجال الجوي اللبناني، واصفا إياها بـ"الاعتداء السافر والمستنكر".



وكانت إسرائيل قد نفذت، مساء أمس، قصفا صاروخيا باتجاه أهداف سورية قرب العاصمة دمشق، حيث أطلقت صواريخ موجهة عبر الساحل مرورا بالمجال الجوي اللبناني لمدينة صيدا (جنوبي لبنان) باتجاه سوريا.



يشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ بشكل شبه يومي طلعات داخل الأجواء اللبنانية، تقوم بها طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية، وهو الأمر الذي كان محل احتجاج رسمي متكرر بوصفه خرقا للسيادة اللبنانية.