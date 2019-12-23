الأسهم الأمريكية تستهل الجلسة عند مستويات قياسية جديدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في بداية تعاملات، اليوم الإثنين، مع تطورات إيجابية في الشأن التجاري.



وكان سهم "بوينج" ضمن أكبر الرابحين في "وول ستريت"، حيث ارتفع بأكثر من 3.5 % على خلفية استقالة الرئيس التنفيذي للشركة.



فيما تلقت الأسهم الأمريكية الدعم مع إعلان الصين عزمها خفض التعريفات مؤقتًا على 859 منتجًا أمريكيًا بداية من العام المقبل بهدف زيادة الواردات.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثات جيدة للغاية مع نظيره الصيني حول الصفقة التجارية الجزئية مع توقعات بتوقيعها في الشهر المقبل.



وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت في نهاية جلسة الجمعة الماضية، لتحقق مكاسب أسبوعية قوية وهى الرابعة على التوالي لمؤشر "ستاندرد آند بوزر".



وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4% أو ما يعادل 106 نقطات تقريبًا إلى 28561.4 نقطة وهو مستوى قياسي جديد.



كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقًا بنحو 0.1 % إلى 3225.6 نقطة مسجلًا أعلى مستوى في تاريخه، وارتفع "ناسداك" إلى مستوى قياسي عند 8942.7 نقطة بنسبة 0.2 %.



وخلال نفس التوقيت، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.721.