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اقتصاد

تحالف بقيادة بنك مصر يوقع قرض 2.9 مليار جنيه لـ"بشاى للصلب"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:37 م
جريدة الدستور
حسن كامل
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قاد بنك مصر مؤخرًا تحالفًا مصرفيًا بصفته المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل ووكيلًا للضمان؛ وذلك لتدبير وترتيب قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 2.9 مليار جم بهدف تمويل الحد الاستراتيجي للمخزون اللازم لتشغيل خطوط انتاج الشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب لتوقيع عقد قرض مشترك متوسط الأجل؛ وشمل التحالف "بنك القاهرة" والبنك الأهلي المصري" بصفتهما المرتبين الرئيسين وضامني التغطية ومسوقي التمويل، وكذا كل من "بنك HSBC" و"المصرف المتحد" و"البنك المصري لتنمية الصادرات " بصفتها المرتبة الرئيسي، وقد حضر التوقيع لفيف من قيادات البنوك المشاركة ومجموعة بشاي للصلب.

وأكد عاكف المغربي -نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة للشركات الصناعية والمشروعات القومية الكبرى بما يعزز من قدراتها على تحقيق زيادة في الإنتاج، ويأتي ترتيب ذلك القرض تأكيدًا لدور بنك مصر الرائد للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كل المشروعات بمختلف القطاعات، فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01-07-2018 وحتى 30-06-2019 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (8) عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى20.45 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات، مثل (الاستثمار العقاري، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والخدمات المالية) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 10 مليارات جنيه تقريبًا.

وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة بهدف دعم شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حاليًا لإتمام عدد 21 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البري والمواصلات، البترول والغاز، الحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، القطن والغزل والنسيج، الخدمات المالية... وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالي 92.8 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 26.4 مليــار جنيه تقريبا، ويأتي ذلك تأكيدًا لدوره كأحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

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