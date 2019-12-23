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استقالة رئيس شركة بوينج لصناعة الطائرات
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:34 م
وكالات
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أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، استقالة رئيس الشركة، دينيس مولينبورج، وأن ديفيد كالهون، الرئيس الحالي للمجلس الإداري، سيخلفه في هذا المنصب.
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