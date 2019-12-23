استقالة رئيس شركة بوينج لصناعة الطائرات

أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، استقالة رئيس الشركة، دينيس مولينبورج، وأن ديفيد كالهون، الرئيس الحالي للمجلس الإداري، سيخلفه في هذا المنصب.