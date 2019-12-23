-
الإثنين 23 ديسمبر 2019 الموافق 26 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دراسة تكشف مخاطر تناول حلاوة السميد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:31 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
كشفت الأخصائية الروسية في أمراض الجهاز الهضمي، أنجليكا شاكيروفا، مضار تناول حلوى السميد (المامونية)، مشيرة إلى عدم وجود أي مواد مفيدة عدا مادة الغلوتين.

أوضحت الخبيرة أن السميد يمكن هضمه وامتصاصه بسهولة، لكن لا توجد فيه فيتامينات، ونتيجة لذلك يتحول السميد المطبوخ في الحليب مع السكر والزبدة إلى "قنبلة عالية السعرات الحرارية".

وأضافت شاكيروفا أن تناول حلوى السميد بكثرة يمكن أن يسبب نقصًا في مستويات الكالسيوم في الجسم، بسبب وجود حمض الفيتيك الذي يمنع امتصاص الزنك والحديد والكالسيوم الموجود في الطعام، الأمر الذي قد يؤدي للإصابة بتسوس الأسنان وهشاشة العظام.

يذكر أن حمض الفيتيك يوجد في معظم الأغذية النباتية، خاصة الحبوب الغذائية مثل القمح والشعير والذرة والأرز، ويتركز بدرجة كبيرة في الطبقات الخارجية من الحبوب، حيث يوجد تركيز مناسب من أملاح الفيتات فى نخالة الأرز قد تصل ما بين 9.5- 14%، كما يوجد في البقوليات مثل البازلاء وفول الصويا بأنواعه، ويوجد أيضا في البذور الزيتية مثل بذور السمسم والفجل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد الحكم بحبسها.. شادى محمد يتقدم بطلب لمنع زوجته من السفر

منذ حوالي 18 ساعة

سر محاولة انتحار نجلاء فتحي.. وكيف أنقذها عبد الحليم حافظ؟

منذ حوالي 20 ساعة

"الخائن يهرب".. السراج يطلب الجنسية البريطانية

منذ حوالي 21 ساعة

بعد رفعه علم مصر فى قطر.. الباز: "صلاح من جنود الدولة"

الصور

image description

بالصور التفاصيل الكاملة لزيارة ديمى روز للأقصر

image description

السياح فى الأهرامات

image description

عرض عسكري وفني في بورسعيد بعيدها القومي

image description

محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد القافلة الدعوية للأزهر (فيديو)

image description

بابا نويل يعمل "دليفري" في الأقصر (صور)

الأكثر قراءة

إحالة محامي أحد المتهمين في قضية "شهيد الشهامة" للتأديب

بعد هتافه "يحيا العدل".. محامي المتهم الرابع يوجه رسالة لوالد محمود البنا

«عبدالعال» ينتقد انحناء نواب أمام الوزراء: لا يصح إطلاقًا

بعد الحكم بحبسها.. شادى محمد يتقدم بطلب لمنع زوجته من السفر

أيام زمان

سر محاولة انتحار نجلاء فتحي.. وكيف أنقذها عبد الحليم حافظ؟

مديحة كامل توفيت في اليوم الذي تمنته بالضبط.. فما قصة «الموت المنتظر»؟

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

نجم الساعة

سر محاولة انتحار نجلاء فتحي.. وكيف أنقذها عبد الحليم حافظ؟

الصحة

دراسة تكشف مخاطر تناول حلاوة السميد

معامل المختبر في مصر تضيف شهادة الاعتماد الأمريكي CAP الى سلسلة إنجازاتها الطبية

دراسة تكشف "عاملا جديدا" مسببا للإصابة بالسكري

إعطاء الرضّع المضادات الحيوية يزيد من الإصابة بالحساسية

الرئيس نيوز

لافتات وورود في استقبال وزيرة التخطيط في أول يوم عمل بعد تجديد الثقة

حصاد دراما 2019.. 31 "مسلسل" بتكلفة 2.5 مليار جنيه

مصادر: فصل ON E إداريًا عن قناة الحياة

بلاغ يتهم بهى الدين حسن بالتخطيط والتآمر مع جهات خارجية معادية لمصر

منوعات

48 شاعرًا عربيًا يتنافسون في الدورة 9 من "شاعر المليون"

محكمة أفريقية تقضي بالسماح للطالبات الحوامل بالعودة للدراسة

إصابة 9 ملايين حول العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على لبن الصويا البديل الأمثل لمرضى حساسية الألبان

كشكول

الخشت: تطوير لوحة قيادة مركزية إلكترونية لجامعة القاهرة هي الأولى من نوعها

"البحث العلمي والاتصالات" يفتتحان معمل مصر لإنترنت الأشياء بالقرية الذكية.. صور

مدرستي طبهار والحجر تحصدا المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة بالفيوم

بالصور.. "عبدالغفار" يستقبل وزير التعليم العالي اليمني

إسلام سياسي

"الطريقة الهاشمية" تخطف أنظار المشاركين في مولد الحسين..وأبو هاشم يعلنها المولد حدث عالمى وفريد

معركة بين الصوفية المصريين والأجانب بمولد الحسين بسبب "الحبيب الجفرى"

"صوفية الصين": ما يتم تداوله بشأن الإيجور كذب.. والمسلمون بخير وسلام

المشدد 5 سنوات لـ 6 متهمين لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية بطنطا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يختبئ بين الأشجار و«ينشن» بدم بارد
د.أحمد الخميسى
لماذا يقال لـ«إسماعيل» يا أبوالسباع؟
ماجد حبته
لو لم يكن «القتيل» قطريًا!
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. حفل توزيع جوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

الخميس.. توقيع كتاب "مدرس على ما تفرج" بنقابة المعلمين

قصر ثقافة الشرقية يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

افتتاح معرض "الحلم" بمتحف أحمد شوقي.. الأربعاء

صفحتنا ع الفيس بوك