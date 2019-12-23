الإعدام لقاتل طبيب نساء فاقوس بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، برئاسة المستشار مختار ماضى، على قرار مفتى الجمهورية، بالإعدام للمتهم بقتل طبيب نساء وتوليد داخل عيادته الكائنة بمركز فاقوس، بعد أن تم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.



وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية الأسبق، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول الطبيب "محمد زايد " 60 سنة، طبيب نساء وتوليد، من قرية الطويلة التابعة لمركز فاقوس، لمستشفى القرين مصابًا بطعنات متفرقة بالصدر، وتوفى في الحال متأثرًا بإصابته عقب وصوله المستشفى.



وقال شهود عيان إن الممرضة بعيادته كانت قد أنهت عملها وغادرت، ليتفاجأ بعض شهود العيان من المحيطين بعيادته بخروجه يستند إلى الحوائط وجسده ينزف ويستغيث من الطعنات التى تم تسديدها له بالصدر، وآخر ما قاله إن مجهولا قد دخل لعيادته وطعنه، وسقط ليتم نقله لمستشفى القرين المركزى، ويلفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.



وبتشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الواقعة تبين أن وراء ارتكابها " س.س.ع" 34 سنة عاطل ومقيم بقرية الطويلة، حيث إنه يوم الحادث قد تسلل إلي عيادة الطبيب وقتله مدعيا أن الطبيب تسبب له في ضعف جنسي نتيجة إعطائه أدوية حين ذهب برفقة زوجته لعيادته لمتابعة تأخر الحمل، فقرر الانتقام منه، وانتظر القاتل حين انتهى موعد الكشف بعيادته واستل سكينا وسدد له 8 طعنات فى صدره ولاذ بالفرار.



وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم.