اللواء أشرف جيرة الله نائبًا لرئيس حزب الغد

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، قرارًا بتعيين اللواء أشرف أحمد محمد جيرة الله نائبًا لرئيس الحزب لشئون متابعة الأمانات بحزب الغد وأمينًا عامًا للعاصمة، و"جيرة الله" هو ضابط شرطة دفعة 82، وعمل في بداية حياته مديرًا عاما للأمن بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي).



وعمل مديرًا عامًا للأمن للهيئة المصرية العامة للبترول، ومديرًا عامًا للأمن بوزارة البترول والهيئة والشركات التابعة، كما عمل عضوا بمجلس إدارة شركة ابيسكو للخدمات البترولية، ومساعدًا لرئيس مجلس إدارة شركة بتروتريد، ومساعدًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبتروكيماويات، ومساعدًا لرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو).



واللواء "جيرة الله" حاصل على دورة إعداد القادة بأكاديمية السادات، ودبلومة التطوير الإداري من هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ودبلومة إدارة الأزمات من فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى حصوله على دورات الأمن التخصصية وإدارة الأزمات من وزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية.