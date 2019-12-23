انتهاء فعاليات مؤتمر الشباب ببورسعيد وتكريم المشاركين

انتهت فعاليات مؤتمر شباب المحامين بمدينة بورسعيد، تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وشارك في المؤتمر شباب محامي القاهرة الجديدة، والأقصر، والدقهلية، والمنيا، وبورسعيد.



وقال محمد منطاوي، عضو الشباب بنقابة القاهرة الجديدة، والمنسق العام للمؤتمر، إن نجاح فعاليات المؤتمر، وحسن التنظيم جاء بفضل مشاركة الزملاء من شباب المحامين بمختلف النقابات.



وأوضح “منطاوي”، أن فعاليات المؤتمر تضمنت حصول المشاركين على مطبوعات خاصة بالمؤتمر، إلى جانب جلسات حوارية، ومسابقة قانونية، وإقامة دورة في كرة القدم على كأس النقيب، مشيرًا إلى أنه تم منح هدايا قيمة للفائزين، من ضمنها موسوعات قانونية، وتكريم جميع المشاركين.