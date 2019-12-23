إحالة محامي أحد المتهمين في قضية "شهيد الشهامة" للتأديب

قررت نقابة محامي المنوفية، اليوم الاثنين، إحالة المحامي أحمد جبر، محامي إسلام البخ، المتهم الرابع في قضية مقتل محمود البنا، للتحقيق في النقابة، وذلك على خلفية هتاف المحامي "يحيا العدل" في وجه محمد البنا، والد القتيل، بعد إعلان الحكم، ما أثار حفيظة الموجودين.



وأكد خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، أنه جرى إحالة المحامي أحمد جبر، الذي هتف بجملة "يحيا العدل" داخل جلسة محاكمة راجح في القضية المعروفة إعلاميا بشهيد الشهامة، لمجلس تأديب، اليوم، لاستفزازه الخصم، موضحًا أن دور المحامي العمل في القضية وتقديم الدفاع والدفوع فقط دون إثارة الرأي العام، مشددا على أن ما قام به المحامي يليق بمُوكل أو صاحب قضية ولا يليق بمحام.



وأضاف نقيب المحامين بالمنوفية أن ما قام به المحامي أحمد جبر يعد تجاوزا لحدود العمل الخاص بالمحامين واستفزازا لمشاعر المواطنين وأسرة المجني عليه، موضحا أن مجلس تأديب المحامين سيكون في محكمة استئناف القاهرة، ويرأسها رئيس المحكمة.



وكانت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة داخل مجمع محاكم شبين الكوم، قد قضت، أمس الأحد، بمعاقبة المتهمين محمد أشرف راجح، وإسلام عواد، ومصطفى محمد، بالسجن 15 سنة، ومعاقبة المتهم إسلام البخ، بالسجن 5 سنوات.