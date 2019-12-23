المفتي: التعليم هو أساس البنيان والرقي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التعليم هو أساس البنيان وبه ترتقي الأمم، فلدينا حرص شديد جدًا أن نكون موجودين بين أبنائنا بين الحين والآخر.



وأوضح علام، خلال تصريحات خاصة لفضائية "اكسترانيوز"، أن وجدنا لتصحيح مفاهيم مغلوطة لبعض الشباب خاصة فى العصر الحاضر، خاصة أثناء مواجهة تحديات من الداخل والخارج.



وتابع نحن في حرص شديد أن نلتقي بطلاب الجامعات المصرية من فترة لأخرى لتعديل هذه المفاهيم المغلوطة.