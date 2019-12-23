ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة، وغادرته 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة.



وأوضح المركز، في بيان اليوم الإثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 2200 طن علف، و4350 طن فوسفات، بينما شملت حركة الوارد من البضائع العامة 8500 طن قمح، و7945 طن حديد، و3977 طن خردة، و1887 طن خشب زان، و7000 طن فول صويا، و14500 طن ذرة، و1000 طن كاولينا صب، و4800 طن زيت.‎



وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات شملت 264 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 299 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات "الترانزيت" 1769 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 139 ألفًا و14 طنًا، وفي مخازن القطاع الخاص 29041 طنًا.



وأشار إلى أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2564 طن قمح، فضلًا عن مغادرة 455 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 24403 أطنان من البضائع العامة، منها 92 سيارة نقل محملة بـ4687 طن قمح.