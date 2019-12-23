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محافظات

توجيهات بالانتهاء من إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة بالشرقية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:06 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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أكد محافظ الشرقية أن الدولة جادة فى استرداد أراضى أملاك الدولة، وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وإعلاءً للقانون وحفاظًا على حق الشعب.

وأكد ضرورة سرعة الانتهاء من فحص طلبات التقنين المقدمة على مستوى المحافظة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين وتحرير العقود، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والعقيد رضا حسيني المستشار العسكري لمحافظة الشرقية واللواء خالد البروي مساعد مدير أمن الشرقية للشئون المالية والإدارية والعميد رضا فوزي مدير إدارة المرور والعميد أيمن الفقي مدير إدارة شرطة المرافق، ومديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وطالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوعية المواطنين واضعي أيديهم على أراضي أملاك الدولة بأهمية التقنين، والاستفادة من المزايا التحفيزية التي وضعتها المحافظة للتيسير عليهم حفاظا على حق الشعب، وكذلك إعداد تقرير يومي عن عدد الحالات التي تقدمت للتقنين وعدد الحالات التي تحررت لها أذون فحص ومعاينة وتحررت لها عقود.

وخلال الاجتماع، أمر محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات مكبرة لإغلاق المقاهي والكافيتريات ومحلات البلاي ستيشن وقاعات السينما غير المرخصة، وقطع المرافق عنها لمخالفتها القانون، ولما تسببه من إحداث ضوضاء وإزعاج للمواطنين، وتفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والمدن والأحياء لتحصيل المتأخرات المستحقة لتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

كما تم استعراض موقف المتحصلات من قاعات الأفراح غير المرخصة، وكذلك موقف المتحصل من منظومة الإعلانات، والتأكد من اتباع الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها، ليشدد المحافظ على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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