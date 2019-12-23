انطلاق معرض الوسائل التعليمية لمادة الدراسات الاجتماعية بمطروح

نظم توجيه عام الدراسات الاجتماعية بتعليم مطروح بالتعاون مع إدارة النجيلة التعليمية، اليوم الإثنين، المعرض المتميز لمادة الدراسات التعليمية بمدرسة دوار السبع الإعدادية وذلك بمشاركة كل مدارس الإدارة التعليمية بمراحلها المختلفة وتحت إشراف معلمي وموجهي المادة بالنجيلة وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم والتي جاءت خلال اجتماعه الأخير مع مديري الإدارات والموجهين العموم للمواد الدراسية.



وتفقد أحمد مبروك موجه عام الدراسات الاجتماعية ومحمد محفوظ مدير إدارة النجيلة وموجهي الدراسات الوسائل التعليمية الإيضاحية بالمعرض واللوحات الإرشادية لمناهج التاريخ والخرائط الدراسية المبسطة بالإضافة إلى نماذج تعليمية ميسرة تم إعدادها من خامات البيئة المحيطة والتي شملها المعرض ونالت إعجاب وثناء الحضور.