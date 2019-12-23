وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادى الجديد تقنين الأراضى

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، مع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، تسهيل إجراءات تقنين الأراضي على المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة، وذلك في إطار حرص الحكومة على استرداد أملاك الدولة وتسهيل إجراءات التقنين.



وأصدر وزير الزراعة توجيهاته إلى المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل كل العقبات تيسيرًا على المواطنين.



كما بحث القصير مع الزملوط العديد من الملفات الزراعية المشتركة بين الوزارة ومحافظة الوادي الجديد.