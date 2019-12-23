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مصر

مضاعفة عوائد الصادرات الصناعية لـ25 مليار دولار بنهاية 2022

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:54 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن أن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات بمعدل نمو سنوي 13%، لترتفع عائدات التصدير الصناعي من 18.2 مليار دولار عام 2018-2019 إلى 25 مليار دولار في نهاية عام 2021- 2022، مع توجيه استثمارات قدرها 600 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك في إطار الخطة متوسطة المدى 2018-2019/ 2021-2022.

ولفتت الوزارة، وفقًا للخطة الاقتصادية متوسطة المدى 2018-2019/ 2021-2022، فإنها أكدت أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بمساندة شركات التصدير مع توفير تيسيرات إضافية للتصدير للأسواق الإفريقية والأسواق غير التقليدية، وتوسيع دائرة المستفيدين من برنامج المساندة، بإدراج شركات التصدير المتوسطة والصغيرة.

وأضافت أن تشجيع توطين الصناعات في محافظات الجمهورية سيرتكز بشكل أساسي على الميزة النسبية التي تحظى بها كل محافظة، تفاديًا للتكرار والازدواجية ولتعظيم كفاءة الاستثمار، مع توفير الحوافز لجذب االشركات العالمية للاستثمار في صناعة الإلكترونيات والقطاعات غير التقليدية، وتشجيع إنشاء شركات متخصصة في التسويق الإلكتروني، وتسويق العلامات التجارية للشركات المصدرة.

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