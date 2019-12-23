الإحصاء: العاملون في الحكومة يمثلون 18%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العاملين في الحكومة يمثلون 18% من إجمالي المشتغلين بكافة القطاعات، وتبلغ نسبة العمالة بالقطاع الخاص 33.1% عمالة داخل المنشآت مقابل 44% خارج منشآت القطاع الخاص، بينما كانت أقل نسبة عمالة بالقطاع العام 3%.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن النسبة الأكبر من العمالة المؤقتة على مستوى القطاعات تتركز في القطاع الخاص داخل المنشآت بـ 66.5%، يليه القطاع الخاص خارج المنشآت بنسبة 29.5%، في حين تنخفض تلك النسبة لـ 2.7% في القطاع الحكومي.



وتسجل أقل نسبة للعمالة الموسمية في القطاع الحكومة بـ 2.1%، بينما ترتفع تلك النسبة في القطاع الخاص الرسمي إلي 45.6%، والقطاع الخاص خارج المنشآت 51.5%.