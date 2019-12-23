فيديو.. مزيكا تطرح كليب "كده عيب" لـ"نعوم"

طرحت شركة "مزيكا" على "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، فيديو كليب جديدا بعنوان "كده عيب" للمطربة الصاعدة "نعوم".



الأغنية من كلمات وليد رياض وألحان محمد غنيم وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج مازن نيازى، وتحت إشراف عبد العظيم خلاف، مدير إدارة الفنانين.



الكليب تم تصويره في استوديو مصر، واستغرق يومًا كاملًا، ودارت فكرته في إطار جو من الفرح والبهجة والاستعراض بمشاركة مجموعة من الراقصات، وشاركت نعوم أيضًا في الرقصات وذلك بعدما قامت بعمل تدريبات لمدة أسبوع مع مصممة الرقصات مها، وقد نال أداؤها إعجاب الجميع.

