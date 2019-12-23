تكريم حسن الرداد بجامعة أسيوط

توجه الفنان حسن الرداد، صباح أمس الأحد، إلى محافظ أسيوط بصعيد مصر؛ تلبية لدعوة تلقاها من أجل عقد لقاء مفتوح مع طلبة وطالبات الجامعة في ندوة بعنوان دور الفن وكتابة السيناريو في تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، وبمشاركة السيناريست ناصر عبدالرحمن.



وحرص الآلاف من الطلاب على حضور الندوة، للقاء نجمهم المحبوب، الذي عاد من رحلة تصوير أحدث أفلامه "توأم روحي" في العاصمة الفرنسية باريس.



يذكر أن محافظة أسيوط لها تاريخ كبير من النضال الفني والتصدي للإرهاب، وهو اللقاء الأول لفنان في جامعة أسيوط منذ لقاء النجم الكبير عادل إمام قبل سنوات.



وقد تم تكريم الرداد من جامعة أسيوط بواسطة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وبحضور دكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة، ابنة عم الفنان سمير غانم، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة.