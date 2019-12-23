اتحاد الصحفيين العرب ينعي وفاة الكاتب الكبير فيصل حسون

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب، الكاتب الكبير فيصل حسون نقيب الصحفيين العراقيين الأسبق، الذي وافته المنية، اليوم الاثنين، في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 98 عامًا.



وكان الفقيد أحد أعمدة الصحافة العربية والعراقية والذي أدى واجبه الصحفي بكل مهنية وأمانة وانتخب نقيبًا للصحفيين العراقيين لثلاث مرات متتالية عام 1964 و1965 و1966، كما عمل رئيسًا لتحرير جريدة الجمهورية آنذاك، وتميز على الدوام بالأخلاق الرفيعة والصراحة والود مع جميع زملائه.



وقال الاتحاد العام للصحفيين العرب، إنه يعتبر وفاة الأستاذ فيصل حسون خسارة كبيرة للصحافة العربية والعراقية ويتقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب بخالص تعازيه إلى الأسرة الصحفية العربية وأسرة الفقيد ويدعو الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وينزله فسيح جناته.