"وهدان" يطالب بوضع حد للمغالاة في التصالح بمخالفات البناء

طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بضرورة وضع حد للمغالاة التي تتم بأعمال التصالح بمخالفات البناء، خاصة أن الشعب المصري تحمل الكثير ولا يجوز مثل هذه المغالاة والشروط التعجيزية، خاصة فيما يتعلق بالمكاتب الاستشارية التي تم حصرها بمكاتب بعينها.



جاء ذلك في الجلسة العامة لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة على قانون التصالح بمخالفات البناء.



وأكد "سليمان" أننا كنواب نفتخر بأن المجلس أصدر ما يقرب من 600 قانون، ولكن على أرض الواقع توجد العديد من الإِشكاليات التي لا تتجاوب مع هذه التشريعات مثل قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تمس المواطنين بشكل مباشر.



وعقب عليه د. علي عبد العال بقوله: "كل ما كانت قيمة المخالفة قليلة تكون النتائج أكبر".



وتدخل النائب محمد أبو المجد، عضو مجلس النواب بتضامنه مع رئيس النواب، في أن الدولة العميقة تواجه أي إصلاح، مطالبًا بلجنة تقصي حقائق على مستوى مصر بشأن عجز الحكومة في ملف التصالح.