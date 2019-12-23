براتب 2000 جنيه فرص عمل جديدة للمدرسين

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل لعدد من المدرسين، بإحدى مدارس الدقي، وذلك براتب يصل إلى 2000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالمدرسة، 10 مدرسين، وذلك في جميع التخصصات، من الجنسين، على أن المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عال، وذلك براتب 2000 جنيه.



كما تطلب المدرسة، 9 موظفين إداريين، من الجنسين، و2 مشرفة، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل متوسط، وأن يتراوح العمر بين 21 إلى 35 سنة، وذلك براتب يتراوح من 1500 إلى 2000 جنيه.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01125013746 أو 37497018، والتواصل مع المدير المسئول مها محمود، أو التوجه لمقر المدرسة في الدقي، بجوار محطة البحوث.