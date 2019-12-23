صحة شمال سيناء تتابع تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

واصلت فرق الإشراف والمتابعة بمديرية الصحة في محافظة شمال سيناء المرور على نقاط الكشف والفحص، ضمن الأسبوع الثالث من المرحلة الثانية لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من حسن سير وانتظام العمل، وتيسير الإجراءات للمستهدفات، وذلك طبقًا لتوجيهات ورعاية وكيل وزارة الصحة الدكتور طارق محمد كامل.



وأكدت مدير الرعاية الصحية ومنسق عام المبادرة الدكتورة انتصار سري انتظام وحسن سير عمل المبادرة، بالتنسيق الكامل مع الإدارات الصحية وأطقم الإشراف والعمل وكافة الجهات المعاونة من أجل إنجاح المبادرة وتحقيق هدفها.



وأشارت إلى قيام فرق المديرية بالمرور على نقاط ومراكز الكشف والفحص ومناطق التجمعات المختلفة، وعمل لقاءات لتوعية الفتيات والسيدات المستهدفات، والتأكيد على ضرورة الحشد والاستفادة من المبادرة الرئاسية في الاطمئنان على صحتهن وتلقي العلاج اللازم، إلى جانب الرد على الاستفسارات الخاصة بالمبادرة.



من جانبه، أكد مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي بشمال سيناء فتحي عثمان استمرار التوعية بأهمية المبادرة، وتحديد أماكن ونقاط الفحص والكشف الطبي، منوهًا بأن جميع النقاط تشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا من المستهدفات، لافتًا إلى استمرار اللقاءات والندوات التوعوية في جميع النقاط وأماكن التجمعات لتوضيح أهمية المبادرة، وحث مستهدفات المبادرة على استكمال الإجراءات للاطمئنان على صحتهن.



يُذكر أنه توجد 43 نقطة فحص وكشف على مستوى محافظة شمال سيناء، وأن المبادرة تستهدف فحص 132 ألفًا و761 سيدة وفتاة في المحافظة من سن 18 عامًا فأكثر، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، علاوة على نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة، وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.