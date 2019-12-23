السجن 3 سنوات لصعيدي قتل ابنته وعشيقها بعدما ضبطهما في وضع مخل

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار جمال محمد ابراهيم الشريف، وعضوية المستشارين أيمن عبدالحكيم القاضي ومحمود شوقي موافي، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر وأسامة الأمير، سائق بالسجن 3 سنوات، بتهمة قتل نجلته وعشيقها.



تعود أحداث القضية إلى 23 سبتمبر 2015، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم عمران.ج.ع، 46 عامًا، سائق، تهمة قتل المجني عليه محمد.ع.ف، 22 عامًا، عامل، ونجلته مريم، 18 عامًا، بالضرب وكتم أنفاسهما بقطعة قماش، بعد ضبطهما في وضع مخل.



وكشفت تحريات المباحث أن المتهم دخل منزله وفوجىء بوجود المجني عليه الأول مع ابنته يمارسان الرذيلة، فقام بقتل ابنته وعشيقها، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وقام بطرح المجني عليه أرضًا وتكبيله ثم تعدى عليه بقطعة حديدية وشل مقاومته وأطبق بقدميه على عنقه وكتم أنفاسه مستخدمًا قطعة قماشية مبللة، قاصدًا قتله.



وأوضحت التحريات أن المتهم قتل نجلته، بأن قام بكتم أنفاسها بقطعة قماشية مبللة، مما أودت بحياتها، وتم إحالة القضية التي حملت رقم 771 لسنة 2016 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 585 لسنة 2016 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات.