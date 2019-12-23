البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على تقرير اللجنـة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، على مشروعي قانونين مُقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، وعماد سعد حمودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.



وقال رئيس مجلس النواب: "نسبة مخالفات البناء ليست قليلة وفقًا للإحصائية الموجودة أمامي في كل المحافظات"، مشيرا إلى أنَّ الخروج من هذا المأزق يقتضي تبسيط الأمور وتقليل قيمة المخالفات وتبسيط اللائحة التنفيذية.



