إحالة أوراق 3 متهمين إلى المفتي لقتلهم صديقهم بسبب المال بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار جمال محمد ابراهيم الشريف، وعضوية المستشارين أيمن عبدالحكيم القاضي ومحمود شوقي موافي، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر وأسامة الأمير، 3 متهمين بإحالة أوراقهم إلى المفتي، وعاقبت آخر بالسجن 15 سنة في نفس القضية.



وكانت الأجهزة الأمنية بفرشوط، تلقت بلاغًا، في أكتوبر 2013، بالعثور على جثة عرفات أحمد محمد علي، 33 عامًا، عامل ومقيم فرشوط، داخل قطعة أرض زراعية.



وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، عبدالمعطي.ع.م، ومحمد.أ.ك، وعلي.ح.ا، وعبدالحميد.ج.ا، من أصدقاء المجني عليه، قاموا باصطحابه إلى أرض زراعية، وكان بحوزته 31 ألف جنيه، لشراء سيارة، والتعدي عليه بقطعة من الحديد، حتى لقي مصرعه، والاستيلاء على المبلغ، وتقسيمه فيما بينهم، والتخلص من الأداء المستخدمة في الجريمة في أحد المصارف بالقرب من محل الواقعة والتي تم ضبطها.



تم إحالة القضية التي حملت رقم 613 لعام 2014 جنايات فرشوط، 375 لعام 2014 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت 3 متهمين بإحالة أوراقهم للمفتي وآخر بالسجن 15 سنة، بعد عودة القضية من النقض.