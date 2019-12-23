تحذير لتركيا من الجيش الليبي (فيديو)

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، رصد الجيش لطائرة مدنية من طراز بوينغ 747-412 نقلت أسلحة ومعدات عسكرية من إسطنبول إلى مطار مصراتة.

وحذر المسماري، وفقا لقناة "مداد نيوز" السعودية، شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية وأكد عزم القوات الجوية تستهدف الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة.

كما جدد الجيش الليبي المهلة التي منحها لميليشيات مصراتة للانسحاب من طرابلس وسرت إلى مدينتهم استجابة لشيوخ مصراتة وإعطاء فترة زمنية كافية لبذل جهودهم ومساعيهم لإقناع أبناء المدينة بالانسحاب من الميليشيات التي تحارب الجيش الوطني في طرابلس.

وأوضح المسماري أن الجيش لن يتعرض للعناصر المسلحة والقوات المغادرة التي ستنسحب من طرابلس وسرت طيلة فترة المهلة المحددة لهم.



