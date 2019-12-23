الحبس سنة لمتهم بحيازة سلاح بدون ترخيص فى المعادى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة متهم بحيازة سلاح بدون ترخيص في المعادي، بالحبس سنة وتغريمه ألف جنيه ومصادرة السلاح المضبوط.



صدر الحكم بعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله، وحاتم محمد ومحمد أحمد الشرقاوي، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وشريف محمد.



وتضمن أمر إحالة المتهم "أحمد حسين" إلى محكمة الجنايات، أنه في 25 مايو الماضي، بدائرة قسم المعادي، أحرز بغير ترخيص سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر تستعمل لذات السلاح.



وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري غير مششخن وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال، وأن الذخيرة المضبوطه كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.