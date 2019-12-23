إصابة 4 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الشرقي بالمنيا

أصيب 4 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من طريق الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار شمال المحافظة.



على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتبين انقلاب سيارة ربع نقل غرب بوابة الرسوم 3 بالقرب من طريق الشيخ فضل، وأسفر الحادث عن إصابة كل من داوود ياسر سليمان، 34 عاما، عامل، مقيم بقرية نزلة عبيد، بكدمات شديدة بالركبة وسحجات متفرقة في الجسد، أحمد محمد عبد الباسط 27 سنة، عامل، باشتباه كسر باليد اليسرى، وليد عبد الحميد فكري، 20 سنة، مقيم بقرية الشيخ تمي، باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومينا نمر ملاك، 26 سنة، عامل مقيم بقرية نزلة عبيد مصاب، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد. تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.



تحرر عن الحادث المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق.