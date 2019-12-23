تعيين 15 معيدًا جديدًا بجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، قرارًا حمل رقم 2501 لسنة 2019م، بتعيين 15 معيدًا جديدًا فى الأقسام المختلفة بكلية الطب البشرى.



وشمل القرار، تعيين كل من الأطباء، محمود أحمد عزت شحتة عاشور، ونغم صفوت إبراهيم محمود سامى، معيدين بقسم الأمراض الباطنة، ومحمود عبد العظيم، معيدًا بقسم جراحة المخ والأعصاب، ومحمد نبيل محمد جابر، معيدًا بأمراض النساء والتوليد، وأحمد هشام إبراهيم الدسوقى، معيدًا بجراحة القلب والصدر، ومحمد مصدق عبد الله زايد، معيدًا بجراحة الأوعية الدموية.



كما شمل القرار أيضًا، تعيين الأطباء، مى محمد عادل محمد موسى، وطارق عزت عبد الفتاح عبد الجليل، وأسماء عبد الفتاح محمد سعفان، معيدين بقسم التخدير، ومصطفى إبراهيم أحمد حسن، ومحمد عبد المنعم محمد الحصرى، معيدين بقسم الجراحة العامة، وأحمد صبحى أحمد حسن، وعمر سامى محمد عبد العزيز، معيدين بقسم طب الأطفال، وإسلام أنيس محمد عطية، معيدًا بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وأسماء سعيد أحمد صالح، معيدة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية.