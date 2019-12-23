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محافظات

نائبة الشرقية حول إطلاقها الرصاص: من حقي أضرب نار مثل الرجال

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:53 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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ردت النائبة نوسيلة أبو العمرو، نائبة البرلمان، عن دائرة فاقوس، بمحافظة الشرقية، عن الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح إطلاقها النيران من سلاح من النافذة، أن هذا الفيديو كان من مدة تقارب العام، وليس حديث، لافتة إلى أن هذا الفيديو كان فى مناسبة عرس ابنتها، وهذا من مظاهر الاحتفال والابتهاج.

وأضافت النائبة فى تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور" أن السلاح الذى تم إطلاق النيران منه مرخص، وأن ترخيص السلاح يتم بشروط انطبقت كافتها عليها، دون الخروج عن الأطر القانونية المفروضة، موضحة أن ترخيص السلاح مشروع لكل مواطن، طالما لم يخرج المواطن عن القانون.

وأكدت نوسيلة أبو العمرو، أن الموضوع قد أخذ حيزا أكبر من قدره، لافتة إلى أن المرأة متساوية مع الرجل فى الحقوق والواجبات، وأن إطلاق النيران فى الأعراس تقليد سائد لدى أبناء الريف المصري ومحافظات الصعيد وليس غريب عنهم، وتساءلت: "هل هناك ما يمنع ترخيص المرأة للسلاح فى مصر؟"، مؤكدة أن القانون لا يحظر ترخيص واستخدام المرأة السلاح، بالتساوي مع الرجل، وأنه ليس هناك ما يستدعى كل هذه الرائجة حول الفيديو المتداول.

و كان فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى قد انتشر يظهر النائبة نوسيلة أبو العمرو، تطلق أعيرة نارية فى الهواء، من شرفة منزلها، مما أثار جدلا بين المتابعين.

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