حبس متهم بحيازة 213 قطعة يشتبه في أثريتها بالساحل

أمرت نيابة الساحل، اليوم الاثنين، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازته 213 قطعة يشتبه في أثريتها، يستخدمها في ممارسة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، كما أمرت بتشكيل لجنة من الآثار لمعاينتها وتحديد أثريتها من عدمها.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بتمكن قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بقنا، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرها قضية "ابتزاز"، أثناء استقلاله سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته حقيبتا سفر بداخلهما عملات قديمة، وأحجار كريمة، ولوحات حجرية فرعونية يشتبه في أثريتها، بلغت 213 قطعة، و11 ساعة مختلفة الأنواع، 2 كاميرا، 2 عدسة مكبرة، وجهاز "لاب توب" يحوى صور تنقيب عن آثار، و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بشرائه تلك المضبوطات من أحد البازارات بالأقصر، بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بكونها أثرية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.