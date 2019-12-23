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الهجرة: بدأنا تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" منذ إعلانها بمنتدى الشباب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:49 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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قالت مها سالم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إننا بدأنا التنفيذ فى فكرة مبادرة "مراكب النجاة " منذ اللحظة الأولى التى نوه فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ختامه منتدى الشباب لهذا العام، لضرورة منع الهجرة غير الشرعية.

أضافت مها سالم، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية " DMC "، أن التنويه على مبادرة "مراكب نجاة " أحد المحددات الرئيسية للهجرة غير الشرعية التي تخرج من أفريقيا متجهً إلى المتوسط والدول الأوروبية وجنوب المتوسط.

وأشارت المتحدث الرسمى باسم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أن السفيرة نبيلة مكرم قامت بتشكيل لجنة تنفيذية وضعت استراتيجية التحرك على الشرائح المختلفة التى تستهدف توعية ضخمة تقوم من الداخل وتمتد إلى الجانب الدولي.

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