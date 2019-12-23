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عالم

الجيش الليبي يعلن إطلاق سراح سفينة "الطاقم التركي"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:49 م
جريدة الدستور
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أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، إطلاق سراح سفينة على متنها طاقم تركي، بعدما جرى احتجازها قبالة ساحل درنة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية، أنه لم يجر العثور على أسلحة في السفينة التي تحمل علم جرينادا.

وأضاف المسماري، أن البحرية الليبية قامت باحتجاز السفينة لأنها دخلت المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق.

وأعلن الجيش الليبي، في وقت سابق، أن سرية بحرية مقاتلة، قامت بجر سفينة تركية للتفتيش، تحمل علم جرينادا، ويقودها طاقم تركي الجنسية، وذلك قبالة السواحل الشمالية الشرقية للبلاد.

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