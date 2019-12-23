عاصم فرج يحذر من تربية الكلاب والقطط لهذا السبب

حذر الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، من وجود فطريات مع تساقط الشعر تكون بسبب مصدر حيواني، وترجع إلى تربية الحيونات بالمنزل.



وأضاف فرج، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أن القُراع أو الصلع من هذا النوع يكون بسبب الحيوانات مثل الكلاب والقطط، مؤكدًا أنه مجرد تلامس الكلب مع الأماكن التى يجلس فيها الشخص يصاب بتساقط الشعر.



وأشار إلى أن تساقط الشعر مصاحب بفطريات تكون معدية، وحذر من الإهمال فى العلاج.

