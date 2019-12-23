أكمام منفوخة واكسسوارات للعيون.. صيحات الموضة الأغرب في 2019

"أزياء مبهرجة، أقمشة غريبة، اكسسوارات مبالغ فيها، تصاميم خارجة عن المألوف"، انتشرت صيحات غريبة من الموضة خلال عام 2019، فظهر منها الذي أثار جدلًا حول العالم، منها ما يمكن تقبله، وآخر شكل صدمة للعالم بسبب غرابته.



في هذا التقرير نرصد تجميعة من أغرب الأزياء التي ظهرت على مدار عام 2019:



- يتعمد مصممو الأزياء العالميون جذب الانتباه، من خلال تصاميم خارجة عن المألوف، فشهدت أسابيع الموضة بباريس ربيع 2019 مجموعة من الأزياء المبهرجة الممتلئة بالمشغولات اليدوية الثقيلة فى التصميمات، بجانب الأزياء المنتفخة على شكل الكرة، الأكتاف الحادة، والخصور الممزقة، المطرزات المعقدة، والتي وصفت بأزياء الكائنات الفضائية.



- أما أسبوع الموضة بلندن فشهد مجموعة من الأزياء الغريبة، حيث ظهرت مجموعة من الجامبسوت الشبيهة بأزياء رياضة القفز بالبراشوت، ومجموعة أكثر غرابة تشبه مراتب السرير، حيث تم وضع قطع ضخمة على عارضات الأزياء بشكل عشوائي تبدو وكأنها قطع أثاث المنزل، واستخدمت أيضًا شاشات مكبرة لعرض وجوه العارضات.



ظهرت أيضا موضة البنطال الجينز المقلوب التى تعد من الصيحات الكاجوال، فبرغم سهولة تنسيقها مع مختلف الأزياء لم تنل إعجاب الكثير، حيث تناول البعض تلك الموضة بسخرية واستهزاء.



- ظهرت موضة غريبة من ملابس النساء وكأنها مستعارة من خزانة الرجال في أزياء الشتاء من المعاطف الشتوية والبدلات الرسمية.



- قدمت إحدى دور الأزياء العالمية خلال أحد العروض بعام 2019 مجموعة من الاكسسوارات غير التقليدية والغريبة، والتى كانت عبارة عن فصوص مرصعة حول العين على شكل تاج، ومجموعة فصوص أخرى تلتف حول منطقة الذقن والشارب، وحزام بالكلمات العربية، وغيرها من الأشكال المختلفة.



