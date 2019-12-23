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كاتب صحفي يكشف سبب تأخر إعلان التعديل الوزاري

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:02 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان عن تعديل وزاري ويتأخر في الإنجاز لأكثر من شهرين ونصف، لأن الحديث عن التغيير الوزاري بدأ بتغيير الحكومة بأكملها، مع اقتراح أسماء بين المواطنين.

وأضاف حسين، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى"، والمذاع على فضائية "إم بى سى مصر2"، أن هناك مسئولا كبيرا أكد له على هامش منتدى شباب العالم أن التأخير سببه البحث عن مساعدين ونواب للوزراء.

وأوضح حسين، أن التوقعات كانت حول تغيير نحو 15-16 وزارة، وهذا لم يحدث وانتهى الأمر لتغيير 10 وزراء و11 مساعد وزير، بينهم دمج عدد من الوزارات وتكليف وزراء بقطاعات أخرى.

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