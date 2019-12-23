برلماني يطالب بتحديد قيمة التصالح بمخالفات البناء حسب المنطقة

طالب النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب، بضرورة أن تحدد كل محافظة قيمة التصالح في مخالفات البناء بحسب المنطقة.



وقال «إسماعيل» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: «ليس من المعقول أن تُعامل منطقة فقيرة كمنطقة غنية في المدينة ذاتها»، مشيرًا إلى وجود معوقات في ملف التصالح في مخالفات البناء.



وأضاف أنَّ المكاتب الاستشارية تغالي في أحيان كثيرة في التقييم، مؤكدًا أنَّ الهدف الأساسي من إقرار القانون ثم التعديلات عليه هو القضاء على سرطان العشوئيات، لكن البيروقراطية والدولة العميقة تقف حجر عثرة أمام هذا الأمر.