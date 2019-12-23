عبد العال: تم رفض طلبات التصالح في البناء بأكثر من 10 محافظات

كشف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن عدم الموافقة على أي طلب من طلبات التصالح في مخالفات البناء في عدد كبير من محافظات الجمهورية.



وقال خلال الجلسة العامة للمجلس، إن البيانات التي أمامه تثبت أن محافظات المنوفية وكفر الشيخ والبحيرة والسويس والفيوم وأسيوط وأسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وبعض المحافظات الاخري لم يتم الموافقة فيها على أي طلب من مطالبات التصالح.



وتعجب عبدالعال بشدة من هذا الموقف وأخذ يكرر:"ولا طلب ولا مش ممكن".



وقال هل يتعلق ذلك هذا يؤكد على وجود أخطاء ووجود بيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة ووجود الدولة العميقة.



جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.