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سياسي

برلماني: إصلاحات التعليم لن تنجح دون حل كارثة عجز المعلمين

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:58 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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طالب النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة استكمال مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أكتوبر الماضي، وتستهدف التعاقد مع 120 ألف خريج جديد لسد العجز في المدارس.

وقال مرشد في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن العجز في المدارس أصبح كابوسًا.

وأضاف أن المدارس تعاني منذ سنوات عدة من عجز صارخ في التخصصات المختلفة إضافة إلى العام الدراسي الحالي؛ نتيجة وجود عجز وصل إلى أكثر من 320 ألف معلم.

وتابع أن العام الدراسي المقبل سيكون هناك عجز جديد في المعلمين نتيجة خروج أعضاء هيئة تدريس على المعاش لبلوغهم السن القانونية.

وأشار إلى وجود ملايين من الخريجين الذين يجب على وزارة التربية والتعليم الاستعانة بهم لسد العجز، مؤكدًا أن أي إصلاحات سيقوم بها الدكتور طارق شوقي «مصيرها الفشل» لأن بداية الإصلاح للمنظومة التعليمية لن تنجح إلا بإنهاء كارثة العجز الصارخ في المعلمين بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

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