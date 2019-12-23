بالصور التفاصيل الكاملة لزيارة ديمى روز للأقصر

زارت عارضة الأزياء الإنجليزية ديمي روز موبي، معالم الأقصر الأثرية بصحبة وفد مصاحب لها يتكون من نحو 9 أشخاص من بينهم مخرج أمريكي الجنسية، وذلك خلال زيارتها مصر للترويج السياحي للمعالم الأثرية بها، من خلال نشر صور لزيارتها عبر حسابها على إنستجرام والذي يتخطى متابعوه نحو 11.5 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم.



وكانت « موبي » قد وصلت إلى مطار الأقصر استهلت جولتها التي نظمتها لها إحدى الشركات السياحية « t. m.w » وكان في استقبالها مدير الشركة ومندوبها، ومرشدتها السياحية، وانطلقت الرحلة من مجموعة معابد الكرنك، أعقبها القيام بنزهة نيلية بواسطة مركب شراعية، للوصول للبر الغربي من المدينة، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بتلك المنطقة، والتي تضمنت زيارة معبد الملكة حتشبسوت «الدير البحري».



وواصلت عارضة الأزياء العالمية جولتها في الأقصر، عقب تناول وجبة الغداء، لتلقي بعدد من الشخصيات التنفيذية والقيادية في المحافظة، وحرصت «موبي» والوفد المرافق لها على شراء الهدايا التذكارية من أسواق الأقصر السياحية.



فيما قامت بنشر مقطع مصور على حسابها الرسمي بانستجرام لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، إلا إنه حقق نحو مليون مشاهدة.