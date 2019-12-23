حصاد الصحة في 2019.. الأبرز تسجيل مليون ونصف بمنظومة التأمين

◄6 مبادرات صحية منبثقة من حملة 100 مليون صحة.. وتسجيل مليون ونصف مواطن بالتأمين الصحي الشامل.. وقوافل طبية داخل المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة



شهد العام 2019 حدوث عدد كبير من الانجازات في ملف الصحة والسكان، فقد تم تدشين عدد من مبادرات الصحة الجديدة المنبثقة من مبادرة 100 مليون صحة كما تم تجهيز محافظة بورسعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتم الانطلاق الفعلي للمنظومة داخل محافظة بورسعيد ويتم الان تطوير المنشأت الطبية بمحافظات المرحلة الأولى الخمس لذلك يستعرض "الدستور" حصاد كافة المبادرات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاقها فى قطاع الصحة خلال عام كامل وقصة انطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، بالإضافة لتطوير مهارات القوى البشرية من خلال برنامج الزمالة وقوافل مبادرة حياة كريمة



"قوائم الانتظار" إجراء 323 ألف عملية جراحية للمواطنين بالمجان في 17 شهرًا

نجحت مبادرة قوائم الانتظار فى إجراء 323 ألف عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018.



وقال الدكتور خالد عاطف، منسق عام المشروع والمدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"، إن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 199051 عملية جراحية بنسبة 62% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 82863 بنسبة 26%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكدًا أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية.



وأضاف أن هدف مبادرة رئيس الجمهورية هو تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الجراحية المختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات دون تحميل المواطن أي أعباء مالية، إضافة إلى توفير بيانات وإحصائيات دقيقة ومتابعة المرضى أثناء وبعد العملية، والتعاون الفعال بين جميع مقدمي الخدمة الصحية.



وخصصت المبادرة موقع الكتروني وخط الساخن 15300 لتسجيل بيانات مرضى قوائم الانتظار واستقبال الاستفسارات والشكاوى، وتسعى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار إدراج تخصصات جديدة بشكل مستمر إلى جانب التخصصات الطبية الحالية.



مبادرة "100 مليون صحة" تفحص 50 مليون مواطن من فيروس سى

وأجرت وزارة الصحة خلال العام الجاري أكبر مسح صحي في التاريخ والذي استهدفت مسح 50 مليون مواطن داخل مصر فى الفئة العمرية الأكبر من 18 عامًا على 3 مراحل.



وانطلقت المبادرة على 3 مراحل منذ أكتوبر 2018 واستمرت حتى شهر مايو من عام 2019، حيث انطلقت المرحلة الأولى بـ 9 محافظات شملت " الاسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح – بورسعيد – دمياط - القليوبية – جنوب سيناء – الفيوم – أسيوط"، ثم انطلقت المرحلة الثانية فى 11 محافظة شملت " القاهرة – شمال سيناء – البحر الاحمر – الاسماعيلية – السويس – كفر الشيخ – المنوفية – بنى سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان"، فى حين انطلقت المرحلة الثالثة فى 7 محافظات تشمل "الوادى الجديد – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الشرقية – المنيا – قنا".



وقال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، لـ "الدستور" إن المبادرة فحصت خلال 7 أشهر بفحص 49 مليون و900 ألف مواطن من فيروس سى والأمراض غير السارية، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف إصابة 2.2 مليون مواطن بالأجسام المضادة لفيروس سى، و2 مليون 573 ألف بمرض السكر، و10 مليون 435 بالضغط، و19 مليون و770 بالسمنة.



وأشار إلى أنه تم مد مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة" للمصريين، على مدار العام من خلال 309 نقطة مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية.



فحص 8 مليون طالب بالمرحلة الإعدادية والثانوية من فيروس سى

أطلقت وزارة الصحة والسكان مع بداية العام الدراسى الحالى حملة لمسح طلاب المدارس الإعدادية من فيروس سى وفقًا للتوجيهات الرئاسية، بإجراء مسح منتظم لمدة 5 سنوات لطلاب الأول الاعدادى والعام الأول الجامعي، لحماية الأجيال المقبلة من الإصابة بفيروس سى.



وقال الدكتور إيهاب كمال مدير حملة مسح طلاب المدارس من فيروس سى، إن المبادرة نجحت فى فحص مليون و300 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة" الخاصة بالطلبة الجدد الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، وذلك بداية من مطلع شهر أكتوبر الماضى، حيث تستهدف الحملة 2 مليون طالب فى كافة المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية.



وأضاف أنه يتم تحويل الحالات المصابة للجان التأمين الصحى فى المحافظات لاستكمال باقى الفحوصات والحصول على العلاج فى سرية تامة ويتم إبلاغ ولي الأمر بالنتائج فقط من خلال لجنة التأمين الصحى التابع لها وإبلاغه بالميعاد والمكان المقرر التوجه إليه لاستكمال الفحوصات والتحاليل، حيث أن جميع خطوات الفحص والعلاج بالمجان.



كما نجحت وزارة الصحة خلال العام الدراسى الماضى فى فحص 3 مليون و100 ألف طالب فى المرحلة الثانوية بجميع المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية، وفحص 3 مليون و600 ألف طالب فى المرحلة الاعدادية فى جميع المدارس بالمحافظات.



فحص 10.6 مليون طالب بالابتدائي من "التقزم والسمنة والأنيميا"

وحفاظًا على صحة الأطفال منذ الصغر، أطلقت وزارة الصحة فى فبراير من العام الجارى مبادرة لفحص طلاب المدارس الابتدائية من "التقزم والانيميا والسمنة" لبناء جيل قوي وسليم، وفقا لتوجيهات الرئيس، وتم إطلاق المبادرة على 3 مراحل، وفحصت 10 ملايين و683 ألف و511 طالب وطالبة من "الأنيميا والسمنة والتقزم" فى جميع المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية.



وتم تحويل الأطفال المصابين لمراكز العلاج لاستكمال الفحوصات الطبية والحصول على العلاج بالمجان، وذلك من خلال 225 عيادة بالتأمين الصحى على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم مناظرة الطلاب من خلال طبيب أطفال متخصص فى عيادات الربط.



وأوضحت وزارة الصحة أن مدة العلاج تختلف من طفل لآخر وفقًا لبروتوكول علاجى محدد، يحدده الطبيب الاستشاري الذي يقوم بمناظرة الطفل، حيث يتم إجراء كافة التحاليل الطبية التى تؤكد إصابة الطفل بالأنيميا، للوقوف على نوع الأنيميا للتعامل معها طبيًا وعلاجيًا، وكذلك يتم علاج الأطفال من التقزم وفقًا لبروتوكول علاجى محدد.



كما وفرت المبادرة الرئاسية جميع العلاجات للطلاب بالمجان والتي تشمل علاج الأطفال المصابين بالأنيميا بأدوية الحديد والأطفال المصابين بالتقزم بهرمون النمو.



مبادرة "صحة المرأة" الكشف عن 3 مليون سيدة من سرطان الثدى

وفى إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على سيدات مصر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق مبادرة "صحة المرأة" لفحص سيدات مصر من سرطان الثدي والأمراض غير السارية "السكر والسمنة والضغط"، حيث تستهدف المبادرة 28 مليون سيدة فى جميع المحافظات.



ونجحت المبادرة فى فحص 3 مليون و133 ألفًا و840 امرأة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المنعقدة تحت شعار" 100 مليون صحة"، بمرحلتيها الأولى والثانية وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضى.



وأوضحت الوزارة، أن اجمالي المفحوصات بالمرحلة الأولى بلغ 2 مليون و170 ألفًا و623 امرأة، فيما بلغ عدد من تم فحصهم فى محافظات المرحلة الثانية 962 ألفًا و582 امرأة، مشيرًا إلي أن المرحلة الثانية من المبادرة انطلقت في شهر نوفمبر الماضي بمحافظات "القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر".



وأشارت إلى أن محافظة القاهرة هي الأعلى ترددًا بمحافظات المرحلة الثانية حيث بلغ عدد الفحوصات بها 309331 امرأة، تليها محافظة المنوفية بإجمالي مفحوصات 229519، لافتًا إلي أنه يشارك 1395 فريقًا طبيًا بـ 1175 وحدة صحية في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة.



وأوضحت أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http:www.100millionseha.eg، بالإضافة إلي تلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.



وقالت إن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشملها المبادرة وهي: (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، وأسيوط والقليوبية)، وذلك بمشاركة 1321 فريقًا طبيًا من السيدات، موضحًا أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات من طبيبات وممرضات وفنيات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة.



وأكدت أن المبادرة مستدامة وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان، حيث تقدم التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، بالإضافة إلي عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.



مبادرة السمع تحمى الأطفال من الإعاقات السمعية

أطلقت وزارة الصحة خلال العام الماضى مبادرة لاكتشاف ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تم إطلاقها ضمن مبادرة "100 مليون صحة"



ونجحت وزارة الصحة فى فحص 126309 طفل حديث الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، منذ انطلاقها فى سبتمبر الماضى.



وقال الدكتور أحمد مصطفي، المدير التنفيذي لمبادرة الرئيس لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، أنه تم تخصيص 1364 وحدة ومكتب صحي في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى 28 يومًا.



وأضاف أنه تم تحديث شهادة الميلاد لإدراج خانة الفحص السمعي بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يضمن الإلمام بحالته الصحية والتأكد من سلامته.



وأوضح أنه يتم إعادة تقييم الطفل المشتبه إصابته بضعف فى السمع بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفًا أن الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج يتم تحويلهم إلى مراكز الإحالة في المحافظة لبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة حسب حالته.



وأشار إلى أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس للفحص السمعى للأطفال حديثي الولادة، على نفس الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وهو 15335.



وأكد الدكتور أحمد مصطفى أن الحملة ليس الهدف منها الفحص فقط بل وتقديم العلاج ايضًا بالمجان من خلال الاكتشاف المبكر لمشاكل السمع عند الأطفال بعمر شهر واكتمال التشخيص بعمر 3 شهور وتوفير العلاج المناسب بعمر 6 شهور، وذلك بهدف خفض نسب الإعاقة السمعية والوصول إلى إحصائيات واقعية ومعتمدة لنسبة إعاقة السمع في مصر، مشددًا على أن تأخر اكتشاف الإعاقة لا يحقق النتائج المرجوة من العلاج.



التأمين الصحي الشامل تسجيل 1.5 مليون مواطن بالمنظومة في 6 محافظات

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي التدشين الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد نوفمبر من عام 2019 بعد فترة كبيرة من تجهيزات المحافظة وتطوير البنية التحتية لها بالاضافة لتطوير البنية التحتية لمحافظات المرحلة الاولى الـ 5 وهم الأقصر وأسوان والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء"



واستطاعت المنظومة تسجيل مليون 500 الف مواطن في مدة زمنية قصيرة وفقا للخطة والجدول الزمني الخاص بالتجهيز وتطبيق المنظومة بالمحافظات.



وأوضح الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم فتح مايقرب من 400 الف ملفًا عائليًا بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة وهي بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان، من خلال وحدات طب الأسرة بمحافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى، بالاضافة إلى أكثر من 117 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظات الخمس.



وأكد أنه تم إجراء 12 ألف و720 عملية جراحية حتى الآن بالمنظومة بمحافظة بورسعيد



ولفت أنه يتم العمل الآن على الانتهاء من تجهيز نظام الميكنة داخل وحدات محافظات المرحلة الاولى لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بسهولة ويسر وتوفير الوقت والجهد لهم.



مذكرة تفاهم لتدريب الأطباء بالزمالة المصرية

كما وقعت وزارة الصحة والسكان خلال العام الجاري مذكرة تفاهم بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب المدربين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المقر الجديد للزمالة المصرية" "المعهد القومي لتدريب الأطباء" سابقًا.



وأشارت الوزارة، إلى أن البرنامج التدريبي، يتضمن نوعين من التدريب الأول إعداد مدربين لأطباء الزمالة المصرية بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية وتضم الدفعة الأولى 200 "مدرب" وتستمر لمدة 9 أشهر، على أن تبدأ الدفعة الأولى بالتدريب في شهر ديسمبر المقبل، والآخر يتضمن التدريب في مجال الأبحاث الإكلينيكية لأطباء وزارة الصحة والسكان.



وأشادت وزيرة الصحة والسكان بالتعاون المثمر بين الوزارة وجامعة هارفارد، مؤكدةً أن الجامعة ستقدم كافة سبل الدعم للزمالة المصرية من برامج تدريبية لرفع كفاءتهم الطبية المهنية، لافتة إلى أن التعاون سيستمر لمدة 3 سنوات، مؤكدة على أهمية وضرورة البحث العلمي كجزء من برامج التدريب.



قوافل طبية داخل 26 محافظة

وقامت وزارة الصحة والسكان بالدفع بعدد كبير من القوافل الطبية داخل جميع المحافظات، وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



وأشارت الوزارة إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة عدد من العيادات المتخصصة، وتهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.



وأوضحت أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.