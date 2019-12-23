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حوادث

عاطل يشعل النار فى سيارة زوج طليقته بالمطرية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:40 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على عاطل أشعل النار في سيارة زوج طليقته، بالمطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة المطرية، مفاده ورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة في شارع محمود هويدي بمنطقة عين شمس الغربية.

بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بسيارة ملاكي ملك "س. س" 53 سنة، بالمعاش، مما أدى لحدوث تلفيات بها عبارة عن إحتراق السيارة من الداخل، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالي.

بسؤال مالك السيارة وزوجته "ع. ش" 40 سنة، ربة منزل، أيدا ما جاء بالفحص، واتهما طليق الأخيرة "ش. م" 47 سنة، عاطل، بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية بينهما، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بينه وبين طليقته سالفة الذكر بسبب زواجها من المُبلغ عقب طلاقها منه، استشاط غضبًا وأحضر كمية من مادة البيتومين "سريعة الاشتعال" وأضرم النيران بها ولاذ بالفرار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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