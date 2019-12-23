القبض على مقاول هارب من الإعدام فى القطامية

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، القبض على مقاول هارب من تنفيذ حكم بالإعدام، مختبئًا في القطامية.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من العقيد سمير مجدي مفتش قطاع القاهرة الجديدة، بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة القطامية، مفادها أن "ح. أ. ج" 44 سنة، مقاول، ومقيم بمركز أسيوط والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 137782138 لسنة 2011م مركز أسيوط "قتل" والمقضي فيها بالإعدام بجلسة 23-1-2019م، يتردد على منطقة مساكن إيجكو بدائرة القسم.



وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.