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لايف ستايل

عمرو يوسف يتصدر الترند.. والسبب "كندة علوش"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:37 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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تصدر اليوم الإثنين هاشتاج "عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف" قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا، على موقع "تويتر"، حيث قدم الآلاف من المستخدمين التهنئة والأماني السعيدة بمناسبة عيد ميلاد الفنان، ولكن من السبب وراء هذا الترند؟.

لم تدع الفنانة كندة علوش تلك المناسبة السعيدة تمر مرار الكرام، ففكرت أن تهنئ زوجها بعيد ميلاده بطريقة مختلفة، فكتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "اليوم الساعة ١٢ عيد ميلاد زوجي وحبيبي، أنا حعايد وبس حابة إنه إنتوا كمان تعايدوا، كل واحد حابب يكتبله شي أو يقول له رأي أو يدعيله دعوة حلوة ياريت يكتبهاله".

ودشنت كندة علوش هاشتاج "عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف" ليلحق بها الآلاف من المتابعين، فكتبت إحدى المتابعين لكندة: "كل عام وهو بكل خير وسعادة، والبنات ممنوعة من أنها تعيد علي عمرو يوسف، يخلي عندهم دم لأن أم حياة بتغير علي عمرو".

فتضحك كندة علوش ردًا عليه: "لا النهاردة استثناء"، كما شكرت الفنانة كندة جمهورها، قائلة: "شكرًا.. شكرًا للتفاعل الرائع، أكيد حيفرح جدًا لما يشوف كل هالمعايدات والمحبة الكبيرة خلونا نكمل في عيد الميلاد لبكرة".

وبدأت علاقة النجم عمرو يوسف، مع كندة علوش، منذ عامين، حيث جمعتهما علاقة صداقة قوية، تحولت إلى علاقة حب وزواج فى مطلع عام 2017، حيث سبق وصرحت بأنها أصبحت صداقة دائمة بعد الزواج، وأن لديهما أفكارًا ورؤية مشتركة في كل الأمور، على الرغم من طباعهما المختلفة.

ورزقا عمرو وكندة بابنتهما الأولى، في شهر نوفمبر الماضي، ونشر عمرو صورة له مع ابنتهما، وحرص على عدم إظهار وجهها للجمهور، كما أعلن أنه أطلق عليها اسم "حياة" وسط الكثير من التهاني والأمنيات الطيبة من قبل الأصدقاء والمعجبين.

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